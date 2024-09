Erneute Explosion in Köln „Wir müssen aufpassen, damit uns das nicht entgleitet“

Es ist die zweite Explosion in der Kölner Innenstadt innerhalb von zwei Tagen gewesen. Zuvor war am Montagmorgen nur knapp 100 Meter weit entfernt vor einem Nachtclub am Hohenzollernring ein Sprengsatz detoniert, bei dem eine Reinigungskraft am Trommelfell verletzt wurde. Ob beide Taten miteinander zusammenhängen, ist noch nicht bekannt. Nach dem Fall am Montag hatte die Polizei Bilder einer Überwachungskamera von einem Tatverdächtigen veröffentlicht. Darauf zu sehen ist ein Mann in einem blauen Kapuzenpullover und einer Einkaufstüte. Diese Tüte soll dann vor der Fensterscheibe des Nachtclubs abgestellt und gezündet worden sein.