Explosion in Eschweiler Staatsanwaltschaft fordert lebenslang für Vater und Sohn

Im Prozess um eine Explosion in einem Modegeschäft in Eschweiler hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für die beiden Betreiber gefordert. Zudem beantragte sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Die Verteidiger der beiden Angeklagten - Vater und Sohn - blieben in ihren Plädoyers dagegen deutlich unter dieser Forderung.