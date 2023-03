Großeinsatz in Eschweiler Vier lebensgefährlich Verletzte nach Explosion - darunter Mutter und ihr Baby

In der Fußgängerzone von Eschweiler liegen Schaufensterpuppen inmitten eines Scherbenmeers, dazwischen steht ein hochhackiger roter Damenschuh. Eine gewaltige Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eschweiler bei Aachen hat am Donnerstagabend mehrere Anwohner verletzt, vier Menschen schweben in Lebensgefahr. Darunter seien ein zwei Monate altes Baby und dessen Mutter, sagte Axel Johnen, Leiter der Feuerwehr Eschweiler, am Freitagmittag. Die Rettungskräfte hatten zunächst von zwei lebensgefährlich Verletzten gesprochen. Insgesamt wurden bei der Explosion und dem darauffolgenden Brand laut Johnen 14 Menschen verletzt. Bei den Rettungsarbeiten verletzten sich außerdem zwei Feuerwehrleute. Es habe Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen gegeben, sagte Johnen.