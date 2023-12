Gericht in Aachen Explosion im Modegeschäft – Prozess gegen Vater und Sohn beginnt

Rund neun Monate nach einer schweren Explosion in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone von Eschweiler bei Aachen beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen die beiden Inhaber. Die 22 und 56 Jahre alten Männer sind vor dem Landgericht Aachen unter anderem wegen 13-fachen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Mehr als 50 Zeugen sind geladen.