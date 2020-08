Nach Explosion : Laschet will Verletzte aus dem Libanon in NRW behandeln lassen

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen will Verletzte aus dem Libanon behandeln lassen, um die Kliniken Beiruts zu entlasten. Die Bundeswehr könnte beim Transport der Schwerverletzten helfen.

Essen, Düsseldorf (epd). Das Land Nordrhein-Westfalen will Verletzte aus dem Libanon behandeln lassen, um die Kliniken Beiruts zu entlasten. Das Land sei bereit, „schwerverletzte Patientinnen und Patienten aus den überfüllten Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen zu behandeln“, heißt es in einem Brief von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an Libanons Botschafter in Deutschland, Mustapha Adib-Abdul-Wahed, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) zitierten. Nordrhein-Westfalen stehe „in dieser dramatischen Situation an der Seite des Libanons“, hieß es weiter.