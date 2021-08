Explosion im Chempark Leverkusen : Einsatzkräfte bergen weiteren Toten

Köln/ Leverkusen Zweieinhalb Wochen nach dem Unglück im Leverkusener Chempark haben Einsatzkräfte den letzten Mitarbeiter, der als vermisst galt, tot geborgen. Die Suche nach Vermissten ist damit beendet, die Aufräumarbeiten gehen weiter.

Rund zweieinhalb Wochen nach der Explosion in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen ist der letzte Vermisste gefunden worden. Feuerwehr und Polizei hätten den 50-jährigen Mitarbeiter tot geborgen und identifiziert, teilte die Kölner Polizei mit. Die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen, die Aufräumarbeiten und Spurensicherung der Brandermittler am Explosionsort gehe aber weiter, so die Mitteilung.