Überträger von Gehirnentzündung : Experten erwarten erneut „Zeckenjahr“

Zecken können die Hirnentzündung FSME übertragen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Noch nie war die Zahl der Infektionsfälle nach Zeckenstichen so hoch wie im vergangenen Jahr. Auch in diesem Jahr drängen die Menschen wegen Corona in die Natur. Beim Picknick auf der Wiese gilt es allerdings gut aufzupassen.

Alle warten derzeit auf den Sommer, um endlich mehr Zeit im Freien verbringen zu können ohne permanent über die Ansteckungsgefahr nachdenken zu müssen. Doch auch das Picknick auf der Wiese birgt Infektionsrisiken. Denn mit den wärmeren Tagen werden die Zecken aktiv. Mit den bei einem Zeckenstich übertragenen Erregern kann eine Borreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine möglicherweise folgenschwere Gehirnentzündung, ausgelöst werden. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit 704 FSME-Fälle, so viele wie nie zuvor seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001. Auch für dieses Jahr prognostizieren Experten eine ähnlich hohe Zahl, weil sich wegen Corona und mangels anderer Freizeitangebote mehr Menschen in der Natur aufhalten. Allerdings kann man sich gegen die Spinnentiere auch gut schützen.

Während gegen FSME eine Impfung hilft, gibt es gegen die Borreliose keinen immunisierenden Schutz. Früh erkannt, lässt sie sich aber gut mit Antibiotika behandeln. Das RKI empfiehlt insbesondere für die ausgewiesenen FSME-Risikogebiete eine Impfung. Als besonders riskante Gebiete ausgewiesen sind Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen, das südöstliche Thüringen und Sachsen. Als weitere kritische Regionen gelten Mittelhessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und das Saarland, seit März neuerdings auch Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt, die Landkreise Dillingen an der Donau, Fulda, Mittelsachsen und das Weimarer Land. Aus NRW-Sicht sind es also vor allem deutsche Urlaubsregionen, in denen man besondere Vorsicht walten lassen muss.

Borreliose allerdings ist bundesweit verbreitet. Die bakterielle Infektion kann zu Fieber- und Gliederschmerzen, aber auch zu einer Gelenk- oder Herzmuskelentzündung führen. Es wird vermutet, dass in bis zu 30 Prozent der Zecken Borrelien vorkommen. Meldepflichtig ist die Krankheit aber nicht. Bei einer FSME treten ein bis zwei Wochen, manchmal auch erst vier Wochen nach dem Zeckenstich ebenfalls grippeähnliche Beschwerden auf. Nachdem diese Symptome für einige Tage abklingen, kann es laut Experten bei schätzungsweise zehn Prozent der Betroffenen zu Entzündungen des Gehirns, der Hirnhäute oder des Rückenmarks kommen. Diese äußern sich durch Fieber, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko schwerer FSME-Verläufe. Die Erkrankung lässt sich nur symptomatisch behandeln, Medikamente gegen die krankheitsauslösenden Viren gibt es nicht, dafür die vorbeugende Impfung.

Jeder kann sich aber selbst gut gegen Zeckenstiche schützen. Weil die Tiere meistens im kniehohen Gras an Waldrändern, in Gärten oder Parks sitzen, helfen festes Schuhwerk, möglichst den Körper bedeckende Kleidung und zeckenabweisende Hautschutzmittel, die Blutsauger fernzuhalten. Gut ist es zum Beispiel, wenn Hosen eng anliegen; helle Kleidung eignet sich gut, weil die Tiere darauf gut zu erkennen sind. Nach Spaziergängen oder Gartenarbeit gerade im Unterholz sollte man sich sofort gründlich absuchen. Hat sich eine Zecke bereits festgebissen, kann sie mit einer Pinzette oder einer sogenannten Zeckenkarte vorsichtig entfernt werden. Je schneller die Zecke herausgedreht wird, desto besser: Laut RKI ist etwa das Übertragungsrisiko von Borrelien bei frühzeitigem Entfernen des kleinen Tieres nur „sehr gering“.