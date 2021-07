Experten aus Köln sollen helfen : Stolbergs Stadtarchiv nach Überflutung in Gefahr

Stolberg Die Fluten kamen so schnell, dass historische Schriften nicht mehr ins Obergeschoss gebracht werden konnten: Das Stadtarchiv der Stadt Stolberg ist schwer beschädigt, seinem wertvollen Inhalt droht der Zerfall. Experten aus Köln sollen helfen.

Wertvolle historische Dokumente des Stolberger Stadtarchivs sind in Gefahr. In der Unwetterkatastrophe hatten Wassermassen den Keller überflutet, Urkunden und andere Schriften drohen zu verschimmeln. „Unsere komplette Stadtgeschichte ist abgesoffen, das ganze Archivmaterial stand im Wasser“, sagte Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Jetzt muss man versuchen zu retten, was zu retten ist.“ Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.