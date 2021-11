Prozess in Köln : Ex-CDU-Politiker steht wegen Schuss auf 20-Jährigen vor Gericht

Der Angeklagte (l.) neben seinem Verteidiger Mutlu Günal am Freitag im Kölner Landgericht. Foto: RPO/Claudia Hauser

Köln Der ehemalige Bezirkspolitiker Hans-Josef Bähner steht in Köln vor Gericht, weil er vor zwei Jahren auf einen jungen Mann geschossen und ihn schwer verletzt haben soll. Er soll den damals 20-Jährigen außerdem rassistisch beleidigt haben. Bähner bestreitet das.

Fast zwei Jahre ist es her, als ein Fall aus Köln bundesweit für Schlagzeilen sorgte: Hans-Josef Bähner, langjähriges CDU-Mitglied mit Mandat in der Porzer Bezirksvertretung, soll damals vier junge Männer rassistisch beleidigt haben, weil sie vor seinem Haus am Rheinufer Musik hörten und Wodka tranken. Bähner soll mit einer Pistole auf einen damals 20-Jährigen geschossen und ihn schwer verletzt haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Waffenbesitzes muss der 74-Jährige sich seit Freitag vor dem Kölner Landgericht verantworten.

Das Gericht hat den größten Saal für den Prozess reserviert, der Andrang groß. Der Staatsanwalt nennt bei Verlesung der Anklage die Beleidigungen, die Bähner in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2019 in Richtung der Männer geäußert haben soll: Als „Drecksausländer“ und „Scheiß-Kanaken“ soll er sie beschimpft haben. „Komm auf mein Grundstück, damit ich auf dich schießen kann!“, soll Bähner zu einem von ihnen gesagt haben, nachdem ein Streit zwischen ihm und dem Mann entbrannt war. Aus einer Entfernung von nur fünf Zentimetern soll er schließlich mit einer Kurzwaffe auf den Mann geschossen haben, der ihm gerade den Rücken zudrehte. Der Schuss ging durch Arm und Schulter und verursachte eine blutende Fleischwunde, wie der Staatsanwalt sagt.

In einer Erklärung, die sein Verteidiger Mutlu Günal verliest, schildert der Angeklagte seine Erinnerung an den Abend – und die weicht deutlich von dem ab, was die Anklage beinhaltet. Er habe die Vierer-Gruppe bemerkt, als er seinen Hund in den Garten gelassen habe. Da er einige Zeit vorher von einem Unbekannten, der auf seiner Grundstücksmauer gesessen habe, mit einem Messer bedroht worden sei, habe er beim abendlichen Gang in den Garten nun stets eine Waffe mitgeführt, eine Pistole der Marke Bernadelli 60. Die Waffe steckte also auch an diesem Abend in seiner Hosentasche. Eine Genehmigung hatte der Sportschütze dafür nicht, er gibt an, sie von einem verstorbenen Freund bekommen zu haben.

„Braucht ihr die Polizei?“, habe er den jungen Männern zugerufen, weil es so ausgesehen habe, als hätten die eine Auseinandersetzung. „Wir sind selbst die Polizei“, soll einer der Männer höhnisch gerufen haben. Es sei dann zum Streit gekommen zwischen ihm und dem damals 20-jährigen Thomas K. (Name geändert). „Er stürzte auf mich zu“, sagt Bähner. Im Gerangel über die Grundstücksmauer hinweg habe K. ihn geschlagen, Bähners linker Mittelfinger war gebrochen. Der Schuss aus der Waffe, die er inzwischen in der rechten Hand hatte, habe sich unabsichtlich gelöst. Er habe weder gezielt geschossen noch die Männer rassistisch beleidigt. „Ich vertrete keine ausländerfeindlichen Standpunkte, und mein Wortschatz beinhaltet keinerlei rassistische Vokabeln“, heißt es in seiner Erklärung. Allenfalls „Dreckspack“ habe er gerufen. In der Erklärung geht Bähner auch auf Postings über Flüchtlinge ein, die er vor einigen Jahren auf seiner Facebook-Seite geteilt hatte. „Ich wollte damit keine rassistischen Inhalte transportieren“, sagt er. Erst später habe er bemerkt, dass die Postings von Seiten mit einem rechten Hintergrund stammten.

Thomas K. schildert eine komplett andere Version der Begegnung mit Bähner an jenem Abend. Er und seine Kumpel seien vor der Grundstücksmauer stehen geblieben, weil der Hund gebellt habe. „Was macht ihr hier, verschwindet, ihr Dreckspack!“, habe Bähner sofort gerufen. Er erinnere sich auch zu 100 Prozent an die rassistischen Beleidigungen, sagt K. „Ich habe mich angesprochen gefühlt, weil ich in Polen geboren bin, und meine Freunde stammen aus Afghanistan und der Türkei.“

Er habe zurück beleidigt, aber „den Mann nicht angefasst“. Wie es zum Fingerbruch kam? Das kann Thomas K. sich nicht erklären. Es sei vielmehr Bähner gewesen, der versucht habe, mit seiner Pistole auf ihn einzuschlagen. „Ich habe mich weggedreht und einen Knall gehört.“ Schmerzen habe er nicht gehabt, erst sein Kumpel habe später bemerkt, dass er ein Einschussloch in der Jacke habe. Bähner schüttelt immer wieder mit dem Kopf, als es um die Beleidigungen geht. Sein Verteidiger hält dem Zeugen dann die ersten Aussagen vor, die seine drei Freunde bei der Polizei gemacht haben. Sie nannten damals zwar verschiedene Beleidigungen, eine fremdenfeindliche war aber nicht dabei. Die nannten sie erst bei einer zweiten Befragung.