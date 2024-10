Ex-Hurrikan zieht nach Europa Herbststürme in NRW – was macht tropische Tiefs gefährlich?

Wie schlimm es wirklich wird, lässt sich am Montag noch nicht sagen. „Wir müssen uns auf jeden Fall auf Sturm einstellen.“ Mitte der Woche werden die Modelle schon sehr viel deutlicher zeigen, wie intensiv der Sturm wird und welche Orte in NRW betroffen sein werden, wie Ohnheiser sagt. Da in dieser Woche aber gleich mehrere Tiefs in NRW erwartet werden, die insgesamt hohe Niederschlagsmengen mit sich bringen, steigt zum kommenden Wochenende in jedem Fall die Hochwassergefahr.