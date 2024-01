Entscheidung vom Bundesgerichtshof Ex-Freundin erdrosselt – Urteil gegen Detmolder rechtskräftig

Karlsruhe/Detmold · Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mannes verworfen, wie das Gericht in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Der Detmolder war in einem Indizienprozess vom Landgericht Detmold im Mai vergangenen Jahres wegen Totschlags verurteilt worden.

Das Urteil gegen einen Automechaniker aus Detmold, der seine Ex-Freundin erdrosselt hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mannes verworfen, wie das Gericht in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Der Detmolder war in einem Indizienprozess vom Landgericht Detmold im Mai vergangenen Jahres wegen Totschlags zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden: Er habe seine Ex-Lebensgefährtin im Mai 2022 in deren Wohnung stranguliert. Sein Motiv habe sich nicht feststellen lassen. Als er die Wohnung der 26 Jahre alten Hotelfachfrau verließ, habe diese noch gelebt, hatte der Mechaniker behauptet. Die Mutter der Getöteten hatte die Leiche ihrer Tochter in der Wohnung gefunden, nachdem sie sich Sorgen gemacht hatte.

