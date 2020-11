Evonik-Kinderuni : Wie Butter den Geschmack verändert

Warum schmeckt Brot süßlich, wenn man es ohne Belag isst? Und was hat Fett damit zu tun, dass es auf einmal anders schmeckt? Zeitungsmonster Kruschel hat das für die kleinen Forscher in Kita-Gruppen und Grundschulen einmal ausprobiert.

Kruschel ist noch müde. Er ist gerade erst aufgestanden. Also umziehen für den Tag. Heute möchte Kruschel eines seiner Experimente machen. Doch bevor es losgehen kann, muss er gründlich frühstücken. Mit leerem Magen kann man nicht gut experimentieren. Noch ein wenig verschlafen setzt er sich an den Frühstückstisch und beißt in ein Stück Brot. „Lecker, aber irgendwie anders als sonst“, denkt er und blickt auf die Scheibe Brot. „Oh, ich habe die Butter vergessen“, bemerkt Kruschel.