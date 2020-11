Evonik Kinderuni : Eine Teelichttreppe brennt nicht mehr

Als erstes baut man in einer hohen Glasschale zwei Türmchen. Für das erste Türmchen stapelt man zwei Teelichter übereinander, für das zweite Türmchen vier Teelichter. Die oberen Teelichter zündet man an. Dann gibt man zwei Teelöffel Natron in die Schüssel und darauf Essig. Schon bald gehen die Teelichter aus. Foto: Dana Kublin

Düsseldorf Wenn man nicht mehr möchte, dass eine Kerze brennt, pustet man sie aus. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, das Feuer zu löschen, zum Beispiel mit Kohlendioxid. Wie das funktioniert, hat Zeitungsmonster Kruschel in einem Experiment einmal ausprobiert.

Wenn es im Herbst und im Winter draußen schon früh dunkel wird, dann zündet sich Kruschel in seinem Wohnzimmer gerne einmal Kerzen an. Das ist gemütlich und wenn mehrere Kerzen brennen, dann geben sie auch noch eine schöne Wärme ab. Natürlich ist er dabei immer vorsichtig, damit die Kerzen nicht umfallen. Wenn Kruschel müde ist und in sein Bett gehen möchte, pustet er die Kerzen aus. Das ist sicherer, als sie in der Nacht brennen zu lassen. Da könnte zu viel passieren. „Kann man Kerzen eigentlich auch noch anders löschen außer durch auspusten?“, fragt er sich, als er vor einem Teelicht steht. Klar, ein Feuerlöscher wäre eine Möglichkeit. „Aber der würde das Wohnzimmer ganz schön mit Schaum versauen“, denkt sich Kruschel. Also startet er mal wieder ein Experiment.