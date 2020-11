Evonik Kinderuni : Aus Luftballons werden Duftballons

Düsseldorf Ein Luftballon ist komplett dicht? Das stimmt nicht. Füllt man ihn nämlich mit duftenden Dingen, sind sie nach einiger Zeit auch draußen zu riechen. Ein Luftballon hat nämlich ganz kleine Löcher. Kruschel hat es einmal ausprobiert.

Am Küchentisch findet er Klebefilm und Bindfaden. Die liegen da noch vom Basteln mit seinen Freunden. „Genau das Richtige. Das kann ich gut gebrauchen“, denkt sich Kruschel. Doch mit was kann er die Ballons füllen? Mal sehen was im Küchenschrank liegt: Kaffee, Pfefferminze, Kamille und Zitronen-Backaroma. Und ein paar Blüten Lavendel, der im Topf auf der Fensterbank wächst, nimmt er auch noch dazu. Nun nimmt Kruschel die Luftballons. In jeden füllt er etwas anderes von seinen duftenden Dingen. „Das Backaroma träufele ich am besten auf Watte und stecke die dann in den Luftballon“, beschließt Kruschel. Jetzt ist alles in den Ballons. Doch zufrieden ist Kruschel noch nicht. „Ich puste die Ballons auf und knote sie zu“, sagt er zu sich selbst. Die aufgeblasenen Ballons bindet Kruschel an einen Faden und hängt sie im Zimmer verteilt auf.