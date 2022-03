Vorläufige Hochrechnungen :

Die Bänke der Stiftskirche sind außerhalb der Gottesdienstzeit fast leer (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Bielefeld/Düsseldorf Auch die evangelischen Kirchen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen schrumpfen weiter. Den größten Anteil am Rückgang hat der demographische Wandel, teilten die westfälische, lippische und rheinische Kirche am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bsch/epd)