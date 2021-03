Gottesdienst in Düsseldorf : Evangelische Kirche im Rheinland hat neuen Präses

Düsseldorf Manfred Rekowski stand seit 2013 an der Spitze der rheinischen Kirche und ihren 2,3 Millionen Mitgliedern. Am Samstag wurde in der Düsseldorfer Johanneskirche sein Nachfolger Thorsten Latzel eingeführt.

Thorsten Latzel ist neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der 50jährige Theologe übernahm das Spitzenamt der zweitgrößten deutschen Landeskirche am Samstag für die kommenden acht Jahre. Im Einführungsgottesdienst in der Düsseldorfer Johanneskirche wurde zugleich sein Vorgänger Manfred Rekowski verabschiedet. Der 63-jährige stand sei 2013 an der Spitze der rheinischen Kirche, die sich über Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland erstreckt und knapp 2,4 Millionen Mitglieder hat.

An dem vom WDR übertragenen Gottesdienst wollten auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, teilnehmen. Neben Latzel wurden die Theologin Henrike Tetz und der Jurist Henning Boecker als hauptamtliche Mitglieder sowie Miriam Haseleu, Lukas Schrumpf, Ricarda Gerhardt, Helga Siemens-Weibring und Lisa Marie Appel als nebenamtliche Mitglieder der rheinischen Kirchenleitung eingeführt.

Der neue Präses Latzel stellte die christliche Hoffnung ins Zentrum seiner Antrittspredigt, die sich auf Gott selbst gründe und damit von naivem Optimismus unterscheide. Während sich ein Optimist auf das halbvolle Glas konzentriere und sage „Es wird schon wieder“, rechne christliche Hoffnung mit dem Handeln Gottes und kümmere sich gar nicht darum, „ob überhaupt Wasser im Glas ist“.

Diese Hoffnung lasse Menschen mitten in der Nacht anfangen zu singen, auch wenn alles um sie herum noch dunkel sei, sagte der bisherige Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt laut Redetext. Sie verändere Menschen und schaffe einen neuen Blick auf die Wirklichkeit.

Hoffnung sei „eine der Schlüsselfragen unserer Zeit“, auch mit Blick auf die Corona-Pandemie, erklärte der rheinische Präses: „Ein Jahr Beziehungs-Fasten hat viele von uns erschöpft. Mich auch.“ Er sehne sich danach, „Hände zu schütteln, Münder zu sehen, andere einfach in den Arm zu nehmen“. Deshalb hoffe er, dass sich durch die gemeinsam durchlebte Pandemie etwas zum Guten verändere. Dazu gehörten eine faire Verteilung der Schulden, ein dauerhaft ökologisches Verhalten sowie ein sorgsamer und solidarischer Umgang mit allen Menschen.

(chal/epd)