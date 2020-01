14.000 Anwohner betroffen : Zwei Blindgänger werden in Dortmund entschärft

Dortmund In Dortmund sind am Sonntagvormittag zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Aktuell warten rund 14.000 Menschen darauf, in ihre Wohnungen zurückkehren zu können. Auch zwei Krankenhäuser liegen im Evakuierungsgebiet.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüfte am Morgen an vier Stellen sogenannte Anomalien, die darauf hindeuteten, dass unter der Erde Fliegerbomben liegen könnten. Weil eine Gefährdung der Anwohner nicht auszuschließen war, musste der Bereich zuvor geräumt werden. Gegen 10.30 Uhr teilte die Stadt mit, dass es „mehrere Funde“ gegeben habe. Die Stadt hat die Standorte bisher nicht veröffentlicht. Am frühen Nachmittag teilte die Stadt auf Twitter mit, dass man insgesamt zwei Bomben gefunden habe. Beide Blindgänger sollen noch am Sonntag entschärft werden - wann, teilte die Stadt bislang jedoch nicht mit.

Die Bombenverdachtspunkte lagen an der Beurhausstraße, der Luisenstraße, im Kreuzungsbereich Rheinische Straße und Westentor und am St.-Johannes-Hospital. Dort war der Bombenverdacht bei Vorbereitungen für einen Erweiterungsbau aufgekommen.

Die Anwohner waren aufgefordert, bis 8 Uhr ihre Häuser zu räumen. In dem dicht besiedeltem Gebiet liegen auch zwei Kliniken. Bereits am Samstag wurden Hunderte Patienten aus den Krankenhäusern in Sicherheit gebracht. Einige wurden in andere Klinik verlegt, andere bleiben während der Aktion in als sicher identifizierten Bereichen der Gebäude. Im Umfeld der beiden Krankenhäuser wurden aus Sicherheitsgründen sechs Containerwände aufgestellt, die im Falle einer Sprengung als Dämpfung dienen sollen. Ihre Standorte wurden laut Stadt von Experten bestimmt.

Bahnverkehr von Evakuierung betroffen

Am Mittag wurde auch der Bahnverkehr im Ruhrgebiet eingeschränkt: Während der Entschärfung wird der Verkehr am Hauptbahnhof eingestellt. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet. Regionalzüge wenden in größeren Bahnhöfen vor Dortmund oder nehmen ebenfalls Ausweichstrecken. Alle Änderungen der Bahn finden Sie hier.

Kostenlose Freizeitangebote für Betroffene

Viele städtische Freizeiteinrichtungen bieten den Anwohnern kostenlosen Eintritt an. Gegen Vorlage des Personalausweises erhalten Betroffene freien Eintritt in den Zoo Dortmund, ins Südbad, in den Westfalenpark oder in die Pflanzenschauhäuser im Botanischen Garten des Rombergparks. Für die Anwohner gibt es zudem eine Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst.