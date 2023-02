In Euskirchen Vater und Sohn beim Schuh-Klau erwischt

Als der 13-Jährige das richtige Paar gefunden hat, behielt er es den Angaben zufolge direkt an und steckte die alten Schuhe in den Karton. An der Kasse bezahlte der Vater dann lediglich zwei Getränkeflaschen. Hinter dem Kassenbereich wurde das Duo gestellt, der 38-Jährige zeigte sich angesichts des Diebstahl-Vorwurfes empört. Es half alles nichts, den Vater erwartet nun laut Mitteilung eine Strafanzeige.