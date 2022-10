Frau schwer verletzt : Streifenwagen auf Einsatzfahrt in Euskirchen erfasst Fußgänger

Streifenwagen auf Einsatzfahrt in Euskirchen erfasst Fußgänger

Euskirchen Auf dem Weg zu einem Einsatz hat ein Polizist in der Nacht zum Sonntag zwei Personen mit seinem Streifenwagen angefahren. Er war einem weiteren Einsatzfahrzeug ausgewichen.

Ein Polizist hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg zu einem Einsatz in Euskirchen einen Mann und eine Frau mit dem Streifenwagen angefahren. Die 20-jährige Frau sei schwer verletzt und weiter im Krankenhaus, der 22-jährige Mann sei bereits entlassen worden, teilte die Polizei Bonn am Montag mit.