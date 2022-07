Vorfall in Euskirchen : Radler fährt Kinderwagen um und flüchtet - Baby fällt auf die Straße

Vorfall in Euskirchen

Euskirchen Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in Euskirchen einen Kinderwagen umgefahren. Der vier Monate alte Säugling fiel auf die Straße. Der Radfahrer flüchtete vom Unfallort.

Der Kinderwagen der 28 Jahre alten Mutter sei umgefallen und das vier Monate alte Baby auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Kind sei äußerlich offenbar unverletzt geblieben. Dennoch wurde es am Freitagabend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, hieß es.