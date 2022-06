Razzia in Euskirchen : Polizei findet bei Durchsuchungen Drogen

Euskirchen Die Polizei hat am Montag verschiedene Objekte in der Euskirchener Innenstadt durchsucht. Dabei sollen Drogen gefunden worden sein. Die Durchsuchungen laufen noch.

In der Euskirchener Innenstadt durchsuchte die Polizei am Montag zwölf Objekte. Dabei wurden die Ermittler im Viehplätzchen-Viertel fündig - sie konnten Drogen sicherstellen. Dies bestätigte Polizeisprecher Lothar Willems. „Wir setzen gerade zwölf Durchsuchungsbeschlüsse durch“, so der Sprecher. In welchem Umfang Drogen gefunden wurden, ließ er jedoch noch offen. „Die Ermittlungen laufen noch.“