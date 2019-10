Fahrzeug war wochenlang verschwunden : Frau aus Euskirchen findet Auto nach Krankenhaus-Besuch in Niedersachsen wieder

Frau aus Euskirchen findet Auto nach Krankenhaus-Besuch in Niedersachsen wieder

Göttingen Als eine 56-Jährige aus Euskirchen nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus zu ihrem Auto wollte, konnte sie sich nicht mehr erinnern, wo sie es abgestellt hatte. Es begann eine wochenlange Suche. Nun tauchte das Auto in Niedersachsen auf.

Nach mehreren Wochen Suche hat eine 56 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen ihr in Niedersachsen vermisstes Auto zurück. Aber anstatt in Göttingen, wie von der Fahrzeugbesitzerin aus Euskirchen vermutet, fand sich ihr Kleinbus am Dienstag im benachbarten nordhessischen Witzenhausen, wie die Göttinger Polizei mitteilte. Die 56-Jährige konnte sich nach einem längeren Krankenhausaufenthalt nicht mehr daran erinnern, wo sie den Wagen abgestellt hatte.