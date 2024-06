20-Jähriger in Euskirchen Autofahrer fährt bei laufendem Rettungseinsatz Sanitäter auf dem Gehweg an

Ein Sanitäter ist bei einem Einsatz in Euskirchen leicht verletzt worden, als ein Auto sein Bein touchierte. Die Rettungskräfte waren am Samstag bei einem Notfalleinsatz in der nordrhein-westfälischen Stadt und stellten den Rettungswagen auf der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer mussten warten, ein 20-Jähriger habe mit seinem Auto dennoch vorbeifahren wollen.