Gewalttat in Euskirchen : 25-jährige Frau stirbt nach Angriff durch ihren Ehemann

Euskirchen Eine Frau in Euskirchen ist am Samstag von ihrem Ehemann angegriffen und schwer verletzt worden. Am Montag ist sie in einem Krankenhaus gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 25-Jährige war am späten Samstagabend in einer Wohnung auf der Kommerner Straße in Euskirchen von ihrem 42-jährigen Ehemann attackiert und schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Der Mann alarmierte schließlich den Rettungsdienst.

Nachdem die Frau von einem Notarzt vor Ort versorgt worden war, transportierten die Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus. Am Montag ist die 25-Jährige an ihren schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der 42-Jährige Ehemann war bereits in der Nacht zu Sonntag vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde er nun dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen Totschlags.

(top)