Schwerer Unfall in Euskirchen 19-Jähriger kracht mit Auto gegen einen Baum

Bei einem Unfall in Euskirchen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war am Freitagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.