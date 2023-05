Europaweiter Schlag gegen die Mafia So aktiv ist die 'Ndrangheta in NRW

Wer in Nordrhein-Westfalen lebt, bringt den Namen der kalabrischen Gruppierung 'Ndrangheta vor allem mit den sogenannten Mafia-Morden von Duisburg in Verbindung. 2007 erschossen Clans der 'Ndrangheta vor einem italienischen Restaurant sechs Menschen. Nachdem am Mittwoch bei einem europaweiten Großeinsatz gegen die 'Ndrangheta auch in NRW rund 500 Einsatzkräfte insgesamt 51 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht haben, wird das Landeskriminalamt am Nachmittag weitere Details zu dem Großeinsatz bekannt geben. Allein in NRW sollten 15 Haftbefehle vollstreckt werden, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten. Den Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.