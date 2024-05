Erstwähler aus NRW zur Europawahl „Nicht wählen zu gehen ist keine Option für mich“

Am 9. Juni stehen die Europawahlen an – rund 65 Millionen Menschen sind allein in Deutschland wahlberechtigt, davon sind 4,8 Millionen Erstwählerinnen und -wähler. Das erste Mal ins Wahllokal zu gehen ist für viele junge Menschen etwas Besonderes. Vier Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen erzählen, wie sie sich auf ihre erste Wahl vorbereiten und was ihnen dabei besonders wichtig ist.