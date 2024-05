Für Europawahl am 9. Juni Briefwähler in Dresden bekamen Stimmzettel aus NRW

Der Fehler mit den Wahlunterlagen aus NRW sei in dieser Woche aufgefallen, nachdem sich drei Wahlberechtigte gemeldet hätten. Eine Fehleranalyse habe ergeben, das in 320 Fällen möglicherweise falsche Stimmzettel für die Europawahl in den Briefwahlversand gegangen sein könnten, so die Stadt.