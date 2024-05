Europawahl 2024 Diese NRW-Städte suchen noch Wahlhelfer

Rund drei Wochen vor der Europawahl suchen einige Städte in Nordrhein-Westfalen noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. In Düsseldorf etwa fehlen nach Angaben eines Sprechers noch gut 400 Personen, um die erforderliche Gesamtzahl von 3500 Helfern zu erreichen. Man sei aber zuversichtlich, bis zum Wahltag am 9. Juni genügend Freiwillige zu finden. Dafür betreibe die Stadt gezielte Telefonakquise.