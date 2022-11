Europapokal-Rückspiel in Köln : Kölner Polizei zieht positive Bilanz – nur kleinere Zwischenfälle

Köln Abgesehen von einigen wenigen Zwischenfällen ist es in Köln rund um das Europapokal-Rückspiel ruhig geblieben. Auch, weil die Polizei beide Lager auseinandergehalten hat.

Der Polizeieinsatz zum Conference-League-Spiel des 1. FC Köln gegen OGC Nizza lief am Donnerstag bis spät in die Nacht. Gegen 1 Uhr waren die Beamten noch damit beschäftigt, die Abreise der französischen Fans zu begleiten und ein mögliches gewaltsames Zusammentreffen rivalisierender Anhänger der beiden Clubs zu verhindern.

„Der über zwei Tage andauernde Einsatz mit insgesamt annähernd 1000 Polizistinnen und Polizisten in der Spitze verlief nach Plan“, resümiert Einsatzleiter Martin Lotz: „Unsere Vorbereitungen haben Wirkung gezeigt. Wir haben durch unsere offensive Arbeit erkennbar geplante Konfrontationen von Anhängern beider Mannschaften in der Altstadt und später am Stadion konsequent unterbunden.“ Auch die Ansprache an Nizza-Fans auf dem Rollfeld direkt nach der Landung in Köln gehörte zum Konzept.