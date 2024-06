Vorsichtige NRW-Prognose zum Turnier Sommermärchen oder Regenalbtraum – wie wird das EM-Wetter?

Am kommenden Wochenende, 7. bis 9. Juni, ist „Rock am Ring“ und die Besucher sind aus langjähriger Erfahrung wohl schon auf Regen, Sturm und auch Gewitter eingestellt. Doch die DWD-Vorhersage macht Hoffnung, dass es in diesem Jahr nicht ganz so schlimm werden dürfte: In der Eifel soll es Donnerstag und Freitag trocken werden mit Temperaturen von 15 bis 16 Grad. Samstag und Sonntag können dann laut DWD einzelne Schauer fallen. „Das dauert dann aber immer mal nur fünf bis zehn Minuten“, sagt die Sprecherin. Auf 20 Grad wird das Thermometer wohl nicht klettern – auch die Nächte werden mit Temperaturen von 9 bis 5 Grad frisch.