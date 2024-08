Jackpot steigt noch höher Eurojackpot-Tipper aus NRW wird Millionär

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 4, 9, 22, 32 und 35 sowie die Eurozahlen 9 und 10 ermittelt. Ein Tipper aus NRW hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse, wird zum Millionär und erhält 1.257.231,20 Euro.