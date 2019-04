Tarifstreit der Eisenbahner : Erneut Warnstreik bei der Eurobahn

Düsseldorf Ab 3 Uhr werden Mitarbeiter der Eurobahn streiken. Betroffen sind diesmal unter anderem Züge in Rahden, Detmold, Hamm, Rheda-Wiedenbrück und Bielefeld. Wie lange der Ausstand dauern wird, teilte die Gewerkschaft nicht mit.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem Warnstreik bei der Eurobahn in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen sind ab dem Morgen mehrere Standorte, wie die EVG in der Nacht mitteilte. In Rahden, Detmold/Lemgo, Hamm, Rheda-Wiedenbrück und Bielefeld weren der EVG zufolge ab 3 Uhr Züge des Unternehmens ausfallen. Agenturen zufolge ist auch Düsseldorf betroffen. Auch in den Werkstätten werden die Kollegen und Kolleginnen vorübergehend die Arbeit niederlegen. Wann der Ausstand enden soll, war zunächst nicht klar.