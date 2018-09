Eurobahn: Toiletten sind verschlossen

Toiletten in Eurobahn-Zügen verschlossen

Reisende zwischen Venlo und Hamm in Not

Düsseldorf In den vergangenen Tagen hat es vermehrt Beschwerden über verschlossene Toilettentüren in der Eurobahn gegeben. Das Problem: Die Triebwagen können die menschlichen Ausscheidungen nirgendwo entsorgen.

Eine Pendlerin aus Hamm hat es besonders hart getroffen. Die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte, hatte sich zu Wochenbeginn auf den Weg von Soest nach Hamm gemacht - per Eurobahn, weil sie aufgrund ihrer Magen-Darm-Beschwerden eine Toilette in der Nähe haben wollte. Dumm nur, dass die WCs in der Bahn verschlossen waren. Die Frau beschrieb die Fahrt als „den reinsten Horror“. Die Ruhr Nachrichten berichteten zuerst über den Fall.