Europameisterschaft 2024 NRW-Städte ziehen positive EM-Zwischenbilanz

Auch in Gelsenkirchen gab es vier Spieltage. „Die letzten zweieinhalb Wochen waren geprägt von Fußballeuphorie, spannenden und herzlichen Begegnungen, aber auch ganz viel Arbeit“, sagte Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD). „Nur ein Beispiel: An jedem Spieltag waren allein mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung im Einsatz. Wir haben im Stadion und in der Fan-Zone im Nordsternpark in den vergangenen 17 Tagen rund 370.000 Menschen zu Gast gehabt“, sagte Welge. „Mir persönlich werden sicherlich Begegnungen mit Persönlichkeiten wie dem spanischen König oder der georgischen Präsidentin oder auch Ed Sheeran in Erinnerung bleiben, aber noch viel mehr die ausgelassene Stimmung in unserer Stadt.“