Schmugglerring aufgeflogen : Essener Zoll stellt bei Razzia Zigaretten und Schießkugelschreiber sicher

Essen/Düsseldorf Bei einer konzentrierten Aktion am Niederrhein haben Zollfahnder mehrere Millionen Zigaretten beschlagnahmt. Innerhalb von drei Tagen durchsuchten die Ermittler elf Objekte unter anderem in Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach.

Essener Zollfahnder haben bei einer Razzia von elf Objekten am Niederrhein unter anderem 3,5 Millionen Zigaretten, 120.000 Euro in bar und fünf Schießkugelschreiber sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt Essen berichtet, wurden neun Personen festgenommen, gegen vier wurde Haftbefehl erlassen. Durchsucht wurden Gebäude in Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Meerbusch und Tönisvorst. Der Einsatz erstreckte sich über drei Tag vom 11. bis 12. November.