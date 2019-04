Pfefferspray eingesetzt : Polizei muss Autodieb vor wütendem Familienclan schützen

Essen Nur mit Mühe hat die Polizei in Essen einen auf frischer Tat ertappten Autodieb vor wütenden Familienmitgliedern der Autobesitzerin geschützt. Der 30-jährige Verdächtige hatte kurz vorher versucht, einer Frau das Auto zu stehlen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach griff er die 45-Jährige am Donnerstag an und entriss ihr das Handy, während sie im Wagen saß. Die Frau stieg aus und wehrte sich massiv, doch der 30-Jährige schubste die Frau zu Boden und stieg in den Wagen ein. Noch bevor er mit dem Auto flüchten konnte, nahmen Polizeibeamte ihn fest.