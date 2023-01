Seltenes Wild im Angebot Essener Metzger verkauft Fleisch von Biberratten

Wenn der Sonntagsbraten statt vom Rind oder Schwein mal von der Biberratte kommen soll, kann Jürgen Bickert helfen. Der Essener Metzger verkauft in seinem Geschäft auch Fleisch von Nutrias, so die korrekte Bezeichnung für die Biberratte. Wer sich davor ekelt, Ratten zu verspeisen, muss in diesem Fall den deutschen Namen einfach ausblenden. Mit Ratten sind die südamerikanischen Nagetiere nämlich nicht verwandt, sondern mit Meerschweinchen, erklärt Birgit Jansen, Jägerin bei der Kreisjägerschaft Neuss. Der holländische Name Waterkanin, Wasserkaninchen, treffe es besser. Und der Geschmack? „Herzhafter als Kaninchen“, sagt Jansen, „aber nicht so streng wie Hase.“