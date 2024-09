Sichere Versorgung in NRW Essener Lagezentrum soll Cyberangriffe auf Wasserwirtschaft abwehren

Um die Wasserwirtschaft vor Cyberangriffen zu schützen, ist in Essen ein spezielles Sicherheitszentrum aufgebaut worden. Am Montag wurde das sogenannte Lagezentrum „CyberSec@Wasser“ in Essen offiziell in Betrieb genommen. Es ist rund um die Uhr mit Spezialisten besetzt. Sie sollen Cyberbedrohungen und Auffälligkeiten in den Systemen identifizieren und bewerten, wie das gemeinnützige Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft (KDW) NRW mitteilte. Das neue Zentrum soll damit helfen, eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten.