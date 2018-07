Essen: Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Essen

Polizei ermittelt : Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Essen

Foto: WTVnews_Essen_Messerstecherei_2018-07-27 6 Bilder Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Essen

Essen In der Nacht zu Samstag sind zwei Menschen in Essen bei einer Messerstecherei verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag auf Anfrage mit. Was die Hintergründe der Tat sind, wird derzeit ermittelt.

Der Notruf war in der Nacht zu Samstag gegen 2.40 Uhr bei der Essener Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

Demnach kam es Im Essener Stadtzentrum in einem Café am Kopstadtplatz zu einem Streit, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Infolgedessen kam es zu einer Messerstecherei, bei der zwei Personen verletzt wurden. Eine Person musste unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die beiden Opfer verletzt sind, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat.

(heif)