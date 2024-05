Zollfahndungsamt Essen Zollfahnder sehen weiter hohe Nachfrage nach Lifestyleprodukten

In vielen Fällen seien die Sicherstellungsmengen gestiegen, berichtete das Zollfahndungsamt Essen am Mittwoch in seiner Jahresbilanz. So seien etwa 468.000 Doping-Tabletten sichergestellt worden (2022: 68.000). Die Zollfahnder entdeckten auch 13.600 Ampullen mit Wachstumshormonen (2022: 900).