Bei gewalttätigem Angriff in Essen : 27-jähriger Mann springt aus Fenster und kommt Frau zu Hilfe

Essen Am Donnerstagabend in Essen wurde eine Frau auf dem Weg zum Glascontainer von einem Unbekannten angegriffen. Ein Mann hörte ihre Hilferufe - und sprang aus zwei Metern Höhe aus dem Fenster, um einzugreifen.

Mit einem Sprung aus einem Fenster in zirka zwei Metern Höhe kam ein Mitarbeiter einer physiotherapeutischen Praxis in Essen am Donnerstagabend einer Frau zu Hilfe, die von einem Angreifer zu Boden geschmettert worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich die 49-jährige Essenerin mit einem Beutel voller Glasflaschen zu einem Altglascontainer, als ihr der Angreifer entgegenlief. Unvermittelt brachte er sie gewaltsam zu Boden, schlug dann mit einem Stein und kurz darauf mit einer leeren Glasflasche mehrfach in Richtung des Kopfes auf sie ein.