Parteitag in Grugahalle Zehntausende sollen gegen AfD-Bundesparteitag in Essen protestieren

Die AfD hat für ihren Bundesparteitag am 29. und 30. Juni die Grugahalle in Essen angemietet. Die Messe Essen als Vermieterin will noch versuchen, von dem Vertrag wieder zurückzutreten. Eine rechtliche Prüfung dazu laufe weiterhin, sagte eine Sprecherin. Doch zuletzt hatten Gerichte der AfD in mehreren Fällen recht gegeben, wenn Vermieter einen bereits geschlossenen Vertrag wieder auflösen wollten. Ein AfD-Sprecher betonte auf Anfrage: „Wir gehen davon aus, dass der Mietvertrag eingehalten wird.“