Für mehr Aufmerksamkeit : Zehn Kitas in Essen führen Handyverbot ein

Essen Vor allem die Erwachsenen sollen ab sofort mehr Aufmerksamkeit auf die Kinder als auf ihr Handy richten. Dafür führen zehn Kitas in Essen ein Handyverbot ein.

Weder die Kinder noch die Erzieher und auch nicht die Eltern dürfen in zehn Essener Kitas zum Handy greifen, während sie in den Einrichtungen sind. So haben es die zehn Kitas des Trägers CSE beschlossen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der Caritas und des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Essen. Seit Dienstag setzen die zugehörigen Kitas das Handyverbot um, zuerst hatte Radio Essen darüber berichtet. Ab dann gelten die Räumlichkeiten als handyfreie Zone.