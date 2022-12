Mehrere Verletzte Glatteis auf den Straßen in NRW – zahlreiche Unfälle

Die Glatteisgefahr ließ im Laufe des Tages nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach. Laut Schilderung einer Meteorologin gab es in ganz NRW bis rund 4.00 Uhr am Montagmorgen Minustemperaturen am Boden. Ab 5.00 Uhr entspannte sich dann die Lage zum Beispiel im Ruhrgebiet wieder, so dass viele Pendler vom Glatteis nichts mitbekamen. Ausnahmen blieben bis zum Mittag Ostwestfalen mit Bielefeld und höher gelegene Regionen. In Düsseldorf blieben die Schulen und zum Teil auch Kitas aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen.