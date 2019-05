„Fridays for Future“ in Essen : Zahlreiche Proteste bei Hauptversammlung von RWE

„Fridays for Future“ in Essen

Essen Von massiven Protesten überschattet startete am Freitag die Hauptversammlung des Stromkonzerns RWE. Auch Schüler der Bewegung „Fridays for Future“ demonstrierten vor dem Gebäude.

In den Straßen neben der Essener Grugahalle standen dutzende Bereitschaftswagen der Polizei, die U-Bahn-Station direkt an der Grugahalle wurde zeitweise durch eine Sitzblockade von Demonstranten gesperrt, direkt vor der Halle waren Transparente aufgespannt. Hauptforderung ist logischerweise, dass RWE deutlich schneller aus der Braunkohle aussteigt, damit das Klima geschont wird. „RWE vertreiben, Dörfer bleiben“, skandierten die Demonstranten über die Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers.

Auch die Schülerbewegung „Fridays for Future“ hatte sich angesagt, ihr widmete RWE-Chef Rolf Martin Schmitz auch einen Teil seiner Rede und versuchte sich als möglicher Verbündeter darzustellen: Klimaschutz sei eine „Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.“ Dafür lohne es „seine Stimme zu erheben.“

Fridays for Future rücke den Klimaschutz „ins Bewusstsein aller“. Nun gelte es aber, „Visionen und Machbares im Auge“ zu behalten. Anstatt sich in unrealistische Forderungen hineinzusteigern, sei wichtig, den ökologischen Umbau der Gesellschaft klug voranzutreiben: „Was Deutschland braucht, ist Lust auf das Neue.“ Auch darum werde RWE nicht mehr in neue Kohlekraftwerke investieren.