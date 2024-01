Mit Unterstützung von KI Wie die Essener Polizei Kinderpornografie bekämpft

Der Mann, der bereits wegen sexuellen Missbrauchs in Erscheinung getreten war und deshalb auch eine Haftstrafe verbüßt hatte, tauchte kurze Zeit später unter. Per Öffentlichkeitsfahndung wurde nach dem damals 35-Jährigen gesucht, um einen Untersuchungshaftbefehl vollstrecken zu können. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Gesuchte sich in den Niederlanden aufhielt. Dort konnte er in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden festgenommen werden.