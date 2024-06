Auch kleinere Brandbomben gefunden Weltkriegsbombe in Essen entschärft

Im Essener Stadtteil Altenessen-Süd ist am frühen Dienstagnachmittag (25. Juni 2024) bei Sondierungsarbeiten auf einem Baugrundstück einer Gesamtschule eine Zehn-Zentner-Bombe entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch am selben Tag entschärft werden, teilte die Stadt am Nachmittag mit. In einem Umkreis von 600 Metern werden die umliegenden Gebäude evakuiert. 2800 Personen sind davon betroffen. Gegen 21.30 Uhr teilte der Sprecher der Stadt Essen, Burkhard Leise, unserer Redaktion mit, dass die Evakuierung abgeschlossen sei. Die Entschärfung dauere in der Regel 30 bis 45 Minuten. Um 23.40 Uhr dann die Nachricht: Die Entschärfung war erfolgreich.