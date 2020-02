Entschärfung am Freitag : Weltkriegsbombe auf Spielplatz in Essen entdeckt

Weltkriegsbombe auf Spielplatz in Essen entdeckt

Entschärfung am Freitag

Essen Auf einem Essener Spielplatz ist bei Sondierungsarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe müsse noch am Freitag entschärft werden.

Das teilte die Stadt am Freitagmittag mit. In der Gegend sind mehrere Gewerbebetriebe, Schulen und Verwaltungsgebäude. In einem Umkreis von 500 Metern sollten alle Gebäude für die Entschärfung sicherheitshalber evakuiert werden.