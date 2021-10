Suchaktion am Dienstagabend : Wasserleiche in der Ruhr bei Essen geborgen

Essen Ein noch nicht identifizierter Mann ist am Dienstagabend aus der Ruhr geborgen worden. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, mit zwei Booten und einem Hubschrauber suchten die Beamten das Wasser ab.

Beamte der Polizei Essen haben am Dienstagabend in der Ruhr eine Leiche geborgen. Wie die Polizei mitteilt, war zuvor gegen 19.30 Uhr ein Notruf eingegangen, ein Zeuge hatte eine leblose Person in der Ruhr in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke gesichtet. Alarmierte Beamte suchten den Bereich mit einem Hubschrauber und zwei Booten der Feuerwehr Essen ab.